Полная ерунда. Пригожин высказался об «охоте» на него иностранных спецслужб

Предприниматель Евгений Пригожин с иронией отнесся к слухам о прибытии самолета с агентами британской разведки МИ-6 в Ливию, которые якобы на него охотятся.

Журналисты РИА «Новый День» прислали запрос в пресс-службу компании «Конкорд», где попросили Пригожина прокомментировать информацию о прибытии в Ливию самолета с агентами МИ-6 на борту. В запросе указывается, что их возможной целью называют ликвидацию ряда фигур, среди которых числятся Сейф аль-Ислам Каддафи, сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, и сам предприниматель. Кроме того, ранее различные издания писали об объявленном ФБР вознаграждении за «поимку» бизнесмена.

«Первый раз слышу. Полная ерунда. Я вообще к международной повестке имею малое отношение», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Предприниматель с сарказмом добавил, что из вышеперечисленных аббревиатур знает лишь только, что вышла новая Audi Q8.