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Русская Ванга. Какие предсказания на 2022 год сделала Матрона Московская

Общество
Русская Ванга. Какие предсказания на 2022 год сделала Матрона Московская

Слепая провидица Матрона Московская (в миру Никонова), которая по сей день остается одной из самых почитаемых святых в России, незадолго до смерти в 1952 году сделала несколько предсказаний на будущее.

В том, что ее пророчествам свойственно сбываться, сомневаться не приходится, поскольку именно она с точностью описала убийство царя Николая II и его семейства. Также блаженная Матрона предупреждала народ о грядущей революции в начале XX века. А после предвидела длительную борьбу с оглушительной победой во Второй Мировой войне.

Русская Ванга. Какие предсказания на ближайшее будущее сделала Матрона Московская
wikipedia.org  / Добросовестное использование

Также она увидела смерть Иосифа Сталина и описала последующую смуту в советской власти. При этом русская Ванга никогда не называла точных дат. А смысл некоторых ее предсказаний становится очевиден только сейчас.

«Велика Россия-матушка и духом, и лицом, и силой. А на Запад смотреть царю не след, сила мира лежит на Востоке. Войсками прирастать нужно да с державами соседними дружбу крепить», — завещала провидица.

Русская Ванга. Какие предсказания на ближайшее будущее сделала Матрона Московская
wikipedia.org  / Православие.Ru /Добросовестное использование

По словам Матроны Московской, на Россию обрушатся атаки внешних и внутренних врагов (можем наблюдать уже сейчас), но, в итоге, благодаря силе духа народа-победителя, страна обретет величие. Также святая предсказала объединение наций, которое будет происходить незаметно для большинства людей. Из негативного — процветающая коррупция и «критическое» расслоение общества.

Блаженная Матрона заранее знала и о грядущем разрыве братских отношений между РФ и Украиной, и о проблемах, которые сокрушают бывшую республику СССР сейчас. Еще в первой половине XX века она говорила о том, что восстановить экономику страны получится только тогда, когда «примирятся раскольники» внутри государства. А попытки украинского народа отречься от общих с Россией православных корней лишь усугубят положение страны.

Русская Ванга. Какие предсказания на ближайшее будущее сделала Матрона Московская
Федеральное агентство новостей  / Полина Цыбулько

Слепая провидица предсказала и примирение с Украиной. Но произойдет это только когда «первая проблема» исчерпает себя, и люди осознают, что она была надуманной. Переводя на современный язык: когда Киев смирится с возвращением Крымского полуострова в состав РФ.

Раскрыла русская Ванга и несколько видений о будущем западных стран. Так, Германию по ее словам ждет экономический кризис, который будут усугублять непрерывные потоки нелегальных мигрантов. Великобританию ждет предательство США.

Русская Ванга. Какие предсказания на ближайшее будущее сделала Матрона Московская
pixabay.com  / 

Остальные же европейские страны ожидает стремительный рост тарифов и снижение зарплат. Очень напоминает нынешний энергетический кризис. Однако найдется в Евросоюзе человек, способный восстановить экономику стран. Блаженная Матрона сказала, что он будет военным.

США, по словам святой, многочисленные вмешательства в дела иностранных государств вернутся бумерангом и выльются в массовые общественные недовольства. В итоге, американцы смогут отказаться от гегемонии, но прежде потеряют несколько штатов. А в довесок на государство все чаще начнут обрушиваться удары стихии.

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