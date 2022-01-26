Русская Ванга. Какие предсказания на 2022 год сделала Матрона Московская

Слепая провидица Матрона Московская (в миру Никонова), которая по сей день остается одной из самых почитаемых святых в России, незадолго до смерти в 1952 году сделала несколько предсказаний на будущее.

В том, что ее пророчествам свойственно сбываться, сомневаться не приходится, поскольку именно она с точностью описала убийство царя Николая II и его семейства. Также блаженная Матрона предупреждала народ о грядущей революции в начале XX века. А после предвидела длительную борьбу с оглушительной победой во Второй Мировой войне.

wikipedia.org / Добросовестное использование

Также она увидела смерть Иосифа Сталина и описала последующую смуту в советской власти. При этом русская Ванга никогда не называла точных дат. А смысл некоторых ее предсказаний становится очевиден только сейчас.

«Велика Россия-матушка и духом, и лицом, и силой. А на Запад смотреть царю не след, сила мира лежит на Востоке. Войсками прирастать нужно да с державами соседними дружбу крепить», — завещала провидица.

wikipedia.org / Православие.Ru /Добросовестное использование

По словам Матроны Московской, на Россию обрушатся атаки внешних и внутренних врагов (можем наблюдать уже сейчас), но, в итоге, благодаря силе духа народа-победителя, страна обретет величие. Также святая предсказала объединение наций, которое будет происходить незаметно для большинства людей. Из негативного — процветающая коррупция и «критическое» расслоение общества.

Блаженная Матрона заранее знала и о грядущем разрыве братских отношений между РФ и Украиной, и о проблемах, которые сокрушают бывшую республику СССР сейчас. Еще в первой половине XX века она говорила о том, что восстановить экономику страны получится только тогда, когда «примирятся раскольники» внутри государства. А попытки украинского народа отречься от общих с Россией православных корней лишь усугубят положение страны.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Слепая провидица предсказала и примирение с Украиной. Но произойдет это только когда «первая проблема» исчерпает себя, и люди осознают, что она была надуманной. Переводя на современный язык: когда Киев смирится с возвращением Крымского полуострова в состав РФ.

Раскрыла русская Ванга и несколько видений о будущем западных стран. Так, Германию по ее словам ждет экономический кризис, который будут усугублять непрерывные потоки нелегальных мигрантов. Великобританию ждет предательство США.

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Остальные же европейские страны ожидает стремительный рост тарифов и снижение зарплат. Очень напоминает нынешний энергетический кризис. Однако найдется в Евросоюзе человек, способный восстановить экономику стран. Блаженная Матрона сказала, что он будет военным.

США, по словам святой, многочисленные вмешательства в дела иностранных государств вернутся бумерангом и выльются в массовые общественные недовольства. В итоге, американцы смогут отказаться от гегемонии, но прежде потеряют несколько штатов. А в довесок на государство все чаще начнут обрушиваться удары стихии.