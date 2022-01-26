«Не получится у вас это». Володин ответил Байдену на готовящиеся санкции против Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые санкции США против президента Владимира Путина в случае «вторжения» на Украину могут оскорбить всех россиян. Об этом он сообщил на страницах своего Telegram-канала.

По мнению Володина, таким образом Вашингтон пытается «сделать российского президента управляемым».

«В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации. Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства — России. Что стало очевидно всем», — подчеркнул председатель Госдумы.

Вашингтон не устраивает тот факт, что при Путине Россия стала сильной и «неуправляемой» для зарубежных государств страной, добавил Володин.

Ранее президент США Джозеф Байден подтвердил возможность введения новых санкций против России и президента Путина в случае «вторжения» на Украину.