«Ведомости»: в ближайшее время главы четырех регионов России могут покинуть свои посты

Главы четырех российских регионов могут лишиться своих должностей в течение ближайшего времени. Соответствующую информацию обнародовали СМИ.

Губернаторы Кировской (Игорь Васильев), Оренбургской (Денис Паслер), Рязанской (Николай Любимов), и Томской (Сергей Жвачкин) областей уйдут в отставку в конце зимы или в самом начале весны. Об этом сообщает российская газета «Ведомости», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что у троих чиновников срок пребывания на посту заканчивается в 2022 году.

Ранее РИА Новости писали, что пресс-служба губернатора Кировской области отказалась комментировать появившиеся в СМИ сообщения о возможной отставке главы региона.