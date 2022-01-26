Политолог Сосновский опубликовал фото с молодым канцлером ФРГ Шольцем на акции против НАТО

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц не является рьяным сторонником Североатлантического альянса, уверен журналист и политолог Александр Сосновский. В качестве доказательства он представил фото, где еще молодой политик выступает против НАТО.

Эксперт высказался на фоне недавней встречи главы немецкого кабмина с лидерами стран НАТО. По итогам переговоров Альянс объявил о введении «беспрецедентных санкций» против Москвы в случае ее «вторжения» на Украину. В последне время риторика об «агрессии» России звучит все чаще, хотя страна неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого «нападать».

Политолог Сосновский одним фото раскрыл истинное отношение канцлера ФРГ Шольца к НАТО. В какой-то момент политик выступал против военного блока, подчеркнул журналист и опубликовал соответствующий снимок в Telegram.

«Канцлер Германии Олаф Шольц — на митинге против НАТО в 1982 году. В эти годы Шольц — лидер Союза молодых членов ХДС, участник пацифистского движения против установки ракет США в Германии», — написал эксперт.

Ранее Олаф Шольц подчеркнул, что Североатлантический альянс не может дать гарантий по отказу расширения военного блока на восток. Но волноваться о вступлении новых членов НАТО не стоит, такой вопрос на повестке дня не стоит, добавил он.