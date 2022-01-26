Сенат штата Вашингтон планирует легализовать «волшебные грибы» для творческих целей

В сенат штата Вашингтон был внесен законопроект о легализации медицинских грибов, содержащих сильный психоделик псилоцибин, чтобы врачевать людей с психическими проблемами, сообщает The Post Millennial.

Инициатором законопроекта был сенатор Джесси Саломон, который предлагает двухлетний план по поэтапному введению реформ в жизнь. Предполагается, что в отличие от других штатов, в Вашингтоне для получения дозы псилоцибина не нужен будет даже рецепт, так как грибы, по мнению авторов инициативы, могут быть использованы и для неких «творческих целей».

Предполагается, что единственными ограничениями для покупки психоделиков будут возраст и место: употреблять наркотики будет разрешено лишь в зарегистрированных учреждениях под специальном наблюдением, подтвердив, что тебе больше 21 года.

«Некоторые люди хотят использовать грибы для самопознания и улучшения состояния психики, не имея диагноза. Кто я такой, чтобы говорить, что они не должны этого делать?» — заявил Саломон.