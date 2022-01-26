Сенат штата Вашингтон планирует легализовать «волшебные грибы» для творческих целей

В сенат штата Вашингтон был внесен законопроект о легализации медицинских грибов, содержащих сильный психоделик псилоцибин, чтобы врачевать людей с психическими проблемами, сообщает The Post Millennial.
Инициатором законопроекта был сенатор Джесси Саломон, который предлагает двухлетний план по поэтапному введению реформ в жизнь. Предполагается, что в отличие от других штатов, в Вашингтоне для получения дозы псилоцибина не нужен будет даже рецепт, так как грибы, по мнению авторов инициативы, могут быть использованы и для неких «творческих целей».
Предполагается, что единственными ограничениями для покупки психоделиков будут возраст и место: употреблять наркотики будет разрешено лишь в зарегистрированных учреждениях под специальном наблюдением, подтвердив, что тебе больше 21 года.
«Некоторые люди хотят использовать грибы для самопознания и улучшения состояния психики, не имея диагноза. Кто я такой, чтобы говорить, что они не должны этого делать?» — заявил Саломон.
Сам сенатор объяснил важность легализации псилоцибиновых грибов в США тем, что коренным народам Америки якобы важно иметь традиционные методы лечения.
«Общества коренных народов делали это на протяжении тысячелетий. Мы должны создать возможность для шаманов и практиков продолжать делать это. Мы не хотим, чтобы запретительный барьер был слишком высоким», — объяснил политик.
Также журналисты отметили, что научное сообщество уже давно обнаружило, что терапия псилоцибином зачастую лишь ухудшает симптомы многих психических заболеваний и, как следствие, крайне не рекомендуется. Тем не менее, исследователи Вашингтонского университета уже начали клинические испытания препаратов из грибов для лечения депрессии у медработников.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что всерьез рассматривает вопрос о декриминализации тяжелых наркотиков в стране и обсуждает это с федеральным правительством.