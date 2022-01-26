Драйзайтль обошел Овечкина и вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» принимал «Эдмонтон Ойлерз» в ночь на среду в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра проходила на «Роджерс-Арене» и завершилась после овертайма победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0).

В этой встрече немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль забросил шайбу, набрав 59-е очко в сезоне-2021/22. Нападающий обошел российского капитана клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и временно возглавил гонку лучших бомбардиров.

У Овечкина и форварда «Флориды Пантерз» Джонатана Юбердо по 58 очков.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года и трехкратным чемпионом мира. Всего за карьеру в НХЛ 36-летний хоккеист забросил 759 шайб.