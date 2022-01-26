Правоохранители объявили в розыск брата Алексея Навального

Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск брата блогера Алексея Навального1 (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) Олега. Такая информация появилась в базе данных МВД.

Напомним, что в августе 2021 года мужчину приговорили к году условного заключения по делу о подстрекательстве и нарушении санитарных правил.

Ранее стало известно, что заседание суда о замене условного срока на реальный Олегу Навальному пройдет 18 февраля. Соответствующее заявление поступило до этого в Люблинский районный суд Москвы от ФСИН.

1 Внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму