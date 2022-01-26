Российская восьмерка. Аналитики Sohu составили список стран-союзниц РФ в войне против США

В случае возникновения вооруженного конфликта между Россией и США, Москву без промедления поддержат минимум восемь государств. Причем не только публичными заявлениями или санкциями, но и действиями. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

По мнению экспертов, в первую очередь к РФ присоединятся дружественные страны из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ): Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Следом на помощь придут еще две бывшие советские республики: Туркменистан и Узбекистан. Восьмым союзником станет благодарный партнер с Ближнего Востока — Сирия.

Китайские аналитики подчеркнули, что США якобы значительно опережают Россию по части оружейных технологий. Да и оборонные бюджеты двух держав несопоставимы — и это действительно так. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в списке стран с самыми высокими военными расходами Россия занимает четвертую строчку. Соединенные Штаты — первую. В 2020 году Вашингтон выделил Пентагону в 12,5 раз больше денег, чем Москва потратила на деятельность Минобороны.

Mass Communications Specialist 1st Class Samuel Souvannason / Navy

Также США, де-факто управляющие НАТО, в случае военного конфликта по умолчанию получат доступ к ресурсам 29 государств в Европе и Северной Америке. Но даже несмотря на численное и военно-техническое преимущество, шансы на победу у Вашингтона остаются скромными, убеждены китайцы.

«Западные СМИ не так давно пришли к выводам, что если Россия и Беларусь объединят силы, этого будет достаточно, чтобы рассеять силы коалиции НАТО», — напомнили эксперты Sohu.

Ранее в Sohu описали исход вооруженного столкновения между США и Россией китайской поговоркой о верблюде и лошади.