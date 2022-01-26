Жирков посоветовал Азмуну отправиться в дубль «Зенита»

Защитник футбольного клуба «Химки» Юрий Жирков обратился к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну во время прямого эфира игрока сборной Ирана в Instagram.

Экс-футболист сине-бело-голубых в шутку посоветовал иранцу отправиться во вторую команду «Зенита».

«Давай в дубль "Зенита"», — написал 38-летний Жирков в комментариях.

Ранее стало известно, что 27-летний иранец перейдет в «Байер» этим летом на правах свободного агента. При этом нападающий покинул расположение «Зенита» для подписания контракта с немецким клубом, не уведомив тренерский штаб. Сообщалось, что в качестве наказания тренерский штаб может отправить Азмуна в дубль.

Жирков покинул «Зенит» на правах свободного агента летом прошлого года. В середине текущего месяца защитник стал игроком подмосковных «Химок».