Немецкие врачи зафиксировали рекордное число новых случаев заболевания COVID-19 за сутки

Суточная заболеваемость COVID-19 в Германии достигла рекордных показателей. На это указывают данные института Роберта Коха, входящего в структуру министерства здравоохранения страны.

Согласно статистическим данным, за сутки в Германии было выявлено более 164 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Предыдущий антирекорд был установлен 19 января, когда в стране было выявлено более 112 новых случаев. Жертвами пандемии коронавируса стали 166 человек.

Всего с момента начала пандемии в Германии было выявлено более девяти миллионов случаев заражения. В стране было зафиксировано более 117 тысяч случаев летального исхода среди пациентов с COVID-19.

Прохождение процедуры вакцинации является важным элементом профилактики заражения коронавирусом. Как утверждает министр здравоохранения России Михаил Мурашко, 70% взрослого населения РФ привились от COVID-19. Страна следует задачам, указанным в стратегии ООН и Всемирной организации здравоохранения, передает телеканал «360».