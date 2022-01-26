Ученые Кашанского университета заявили о пользе чеснока для регулирования уровня сахара

Чеснок относится к числу продуктов, полезных для здоровья пациентов с сахарным диабетом. К такому выводу пришли специалисты Кашанского университета медицинских наук (Иран), сообщает британское издание Daily Express.

Согласно результатам проведенных научных исследований, чеснок содержит в себе более 400 различных химических компонентов. Некоторые из них оказывают положительное воздействие на организм, способствуя понижению уровня сахара в крови.

Ученые обратили особое внимание на свойства аллицина, аллиина и аллилпропилдисульфида. Данные вещества повышают уровень инсулина в крови, препятствуя его нейтрализации печенью. Это позволяет организму получать больше инсулина. Для улучшения самочувствия специалисты рекомендуют пациентам с диабетом соблюдать диету.

«Многие диабетики придерживаются низкоуглеводной диеты, потому что она помогает лучше контролировать диабет, снижать вес, вызывает удовлетворение, и ее легче придерживаться», — рассказали они.

Регулярная ходьба полезна для профилактики развития сахарного диабета, считают ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего. Как сообщает телеканал «360», ходьба несет особую пользу для лиц старше 65 лет.