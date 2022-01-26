Кадыров заявил, что видит себя только главой Чеченской Республики

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров не хочет менять свой пост на федеральную должность. Соответствующее заявление сделал сам политик.

По словам Кадырова, работа федеральным чиновником — не его уровень. Он подчеркнул, что заявление о Соединенных Штатах и Украине сделал как блогер, а не в качестве руководителя Чеченской Республики.

Ранее сообщалось, что внешнюю политику государства формирует российский лидер Владимир Путин. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Такими словами он прокомментировал слова Рамзана Кадырова по Украине, который предложил присоединить страну к России.