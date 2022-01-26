Володин заявил о желании США видеть в России лояльного и управляемого президента

США хотят видеть в России лояльного и управляемого Вашингтоном лидера государства, что доказывают недавние слова американского президента Джо Байдена о возможном введении санкций в отношении главы России Владимира Путина.

Вашингтон может добиваться такого правительства России санкциями, провокациями и атаками в информационном поле. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной думы Вячеслав Володин в личном Telegram-канале. По его словам, Вашингтон не устраивает, что Россия стала сильной и самостоятельной при президентстве Владимира Путина.

Возможное введение санкций американского президента Володин назвал ограничениями не в отношении главы российского государства, а против выбора граждан России. Однако у Белого дома не получится осуществить эти мечты. Действия США носят враждебный характер, подытожил парламентарий.