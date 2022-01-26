Состояние 76 российских миллиардеров сократилось на фоне напряженности вокруг Украины

Российские миллиардеры понесли серьезные убытки на фоне напряженности вокруг Украины. Общая сумма потерь 76 бизнесменов составила почти 28 миллиардов долларов, передает Forbes.

В относительном выражении менее всего повезло основателю компании Arrival Денису Свердлову. Однако, как отметило издание, обрушение котировок на 46% не полностью связано с геополитикой, так как акции организации падают с марта 2021 года из-за замедления темпов роста продаж и недооценки требований к капиталу.

Серебро списка досталось основателю «Яндекса» Аркадию Воложу. Его состояние сократилось на 26%. В денежном выражении Волож потерял 600 миллионов долларов. Замыкает при этом тройку Олег Тиньков, который лишился 21% состояния.

Падение акций миллиардеров началось в январе. Тогда МИД России заявил о проблемах на переговорах с НАТО по гарантиям безопасности. Это спровоцировало падение индекса Московской биржи на два процента. Через две недели этот показатель увеличился до 6,5 процента.