Американский телеканал CNN назвал город Харьков российским

Кадры с учениями российских военных появились на телеканале CNN, при этом в качестве месторасположения действий было указано: Kharkiv, Russia (Харьков, Россия).

На записи продемонстрировали танки и другую технику, движущиеся по полю, а также установки разминирования местности, из чего невнимательные зрители могли сделать выводы, что российская армия передвигается по территории Харьковской области. Видеозапись предшествовала разговору журналистки Кристиан Аманпур и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Сам Столтенберг пообещал, что страны НАТО не возьмутся размещать военные силы на территории Украины. Говоря о переговорах по гарантиям безопасности, он напомнил, что блок готов обговорить с Россией «контроль над вооружением, разоружение» и другие актуальные вопросы повестки. Однако нужно учитывать, что Альянс ни в коем случае не пойдет вразрез со своими ключевыми принципами, подчеркнул генсек.