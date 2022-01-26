Постпредство России при ООН назвало лицемерием «успех» США в Афганистане

Американские попытки представить собственную политику на территории Афганистана в качестве успеха выглядят лицемерными. Соответствующим мнением поделилось российское постоянное представительство при ООН.

Миссия России при ООН распространила комментарий в ответ на релиз американского постпредства во Всемирной организации от 20 января, в котором назывались «факты» о «восстановлении» лидерства США в ООН в первый год президентства Джо Байдена.

В комментарии российского постпредства сказано, что результат двадцатилетнего присутствия американских войск и их партнеров по НАТО на территории Афганистана едва ли можно воспринимать в качестве победы. Дела обстоят, скорее, наоборот, говорится в сообщении.

Российская миссия добавила, что США вошли на территорию Афганистана с особой задачей — борьба с террористами. Однако в реальности приход американцев в страну только способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков.