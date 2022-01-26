Постпредство России: США являются самым большим должником в бюджеты ООН

Вашингтон остается самым большим должником в бюджеты ООН. Соответствующей информацией поделилось российское постпредство при Всемирной организации.

Комментарий отечественной миссии распространен в качестве ответа на пресс-релиз американского постпредства от 20 января. Тогда Вашингтон перечисли «факты», говорящие о «восстановлении» лидерства США во Всемирной организации в течение первого года президентства Джо Байдена.

Дипломаты России отметили, что США, делая такие заявления, остаются самым крупным должником в бюджеты Организации. Подчеркивается, что затягивание оплаты и размеры задолженности Вашингтона привносят много трудностей в работу секретариата Всемирной организации.