Более 2 тыс. классов перевели на удаленное обучение из-за COVID-19 в Петербурге

Более 2 тыс. классов перешли на дистанционное обучение в Санкт-Петербурге из-за ситуации с коронавирусом, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Чиновница отметила, что власти города пока не планируют переходить на централизованное дистанционное обучение. Между тем, дома по тем или иным причинам обучаются более 65 тыс. детей, что превышает 10% от общего числа школьников в Петербурге.

«Школы остаются работать в очном режиме. Хотя у нас в последние три дня практически удвоение каждый день происходит [количества] классов и детей, которые остаются дома. На сегодняшний день больше 2 тыс. классов у нас ушли на удаленное обучение», — заявила Потехина.

Практически в полноценном режиме обучение продолжает более половины школ. Однако у директоров этих учебных заведений есть право отправлять на удаленку классы, в которых есть заболевшие коронавирусом, добавила Потехина.

В Петербурге из-за распространения коронавируса сложилась непростая эпидемиологическая обстановка. Это идет вразрез с тем, что осенью губернатор Александр Беглов прогнозировал достижение коллективного иммунитета уже к середине января этого года.