Правительство Германии выступило за исключение санкционных ограничений против России в энергетической сфере. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует заблокировать российским банкам доступ к проведению каких-либо операций с долларом. Данные санкции США намерены применить при якобы эскалации напряженности на Украине. Однако в этом случае Германия будет настаивать на исключении для энергетического сектора.

В последнее время страны Запада все чаще выражают обеспокоенность якобы «агрессивностью» России по отношению к другим странам. Однако Москва неоднократно отвергала подобные обвинения. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, данные заявления используются как предлог для размещения дополнительных войск НАТО возле российских границ.