Киев накапливает «ком катастроф» на год вперед. Соответствующим заявлением во время эфира на телеканале «Наш» поделился украинский политолог Андрей Ермолаев.

Специалист заявил, что Украина способна преодолеть сезон отопления, однако высокая стоимость энергоносителей и другие накопившихся проблемы делают промышленность страны неконкурентоспособной. Киев почувствует это уже в течение 2022 года, добавил эксперт.

Ермолаев заявил, что Украина в данный момент проживает тяжелое и холодное время без катастроф. Однако, по словам политолога, Киев накапливает «этот ком катастроф» на весь бюджетный год.

Осенью на территории Украины произошел энергетический кризис. В результате внезапного увеличения стоимости газа на рынке Европы и нехватки угля останавливалось свыше 50% ТЭС страны.