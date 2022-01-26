Постпредство России: Вашингтон саботирует борьбу с киберпреступностью

Вашингтон саботирует создание конвенции по борьбе с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Соответствующей информацией поделилось постоянное представительство России при ООН.

Российская миссия опубликовала комментарий в качестве ответа на пресс-релиз американского постпредства при ООН от 20 января. США тогда представили список фактов «о восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена».

Отечественные дипломаты уточнили, что заявления американского постпредства о том, что они якобы в прошлом году помогли продвигать созданные по инициативе Вашингтона рамки ответственного поведения стран в киберпространстве, мягко говоря, далеки о реальности. Российская миссия также сообщила, что упоминания спецкомитета по киберпреступности в перечне американских «заслуг» является лицемерным.