Американское и натовское оружие наводнило Украину, а также «бесчисленные» советники западных государств. Соответствующей информацией поделилось постоянное представительство России при ООН.

Дипломаты подчеркнули, что Вашингтон, культивируя русофобию среди собственных граждан и стран-единомышленников и говоря о скоплении сил, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывает отметить, что речь идет о войсках России на территории страны.

В постоянном представительстве также отметили, что эта позиция контрастирует с поставками оружия США и НАТО, а также отправкой Киеву и ряду других стран, которые находятся недалеко от границ России. Дипломаты добавили, что отсутствуют объяснения того, что делает около российских берегов флот США, который увеличивает напряженность на территории черноморского района.