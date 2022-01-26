Кедми: Россия добьется возвращения НАТО к границам 1997 года

Происходящие сейчас события являются критической точкой в развитии всего мира, Европы и Соединенных Штатов Америки, но особенно России.

Об этом в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, который уверен, что Россия сможет добиться от США выводя американских военных баз с территории восточноевропейских государств.

«Она добьется этого, потому что, решившись на этот шаг, она основывается на своем все растущем преимуществе в области стратегических ядерных вооружений, которые очень заботят Соединенные Штаты и ставят Соединенные Штаты перед проблемой, что они не в состоянии сегодня воевать с Россией», — подчеркнул эксперт.

Американцам просто нечего противопоставить России, которая, по их словам, угрожает им «действиями военно-технического характера». США сами понимают, что не готовы к военному конфликту с Россией, в то время, как Россия к конфликту с ними готова. А это значит, что американцам придется отступить из-за их слабости, чтобы не потерпеть военного поражения и не понести огромных потерь, которые могли бы надломить Соединенным Штатам хребет. И они сами это отлично понимают.

Федеральное агентство новостей /

«Россия использует то преимущество, которое она получила. Американцы ставятся перед выбором – вы готовы, чтобы ваши солдаты умирали за базы в Румынии? Объясните это матерям этих солдат. Вы готовы начать ядерную войну за то, чтобы сохранить ваши базы в Прибалтике? Пожалуйста», — объясняет Кедми.

Но американцы к этому не готовы. Поэтому, единственное, что они пытаются сейчас сделать, это, уступая политическому давлению, выторговать хоть что-то. Но они ошибаются, так как не понимают, что Россию не удовлетворит частичное выполнение ее требований. И Россия добьется того, чтобы Североатлантический военный блок вернулся в границы 1997 года, подчеркнул израильский эксперт.