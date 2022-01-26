Погребинский предсказал неприятную для Киева уступку США в письменном ответе к РФ

Письменный ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности может содержать в себе важную уступку по Украине. На это указывает тот факт, что США попросили российскую сторону не публиковать их ответ.

Такое предположение сделал украинский политолог, гендиректор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, слова которого приводит издание «Комсомольская правда».

Помимо просьбы американцев не предавать огласке их письменный ответ внимание политолога привлекло также странное поведение главы Госдепартамента США Энтони Блинкена на прошедших недавно в Женеве переговорах с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

По словам Погребинского, Блинкен на встрече с Лавровым вел себя обреченно, так как понимал, что завтра ситуация станет хуже, чем сейчас, а послезавтра – еще хуже.

«Почему себя так вел Блинкен? Он просто знал, что США пойдут на уступки России, как минимум в украинском вопросе», — продолжил киевский эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Письменный ответ от США Москва должна получить уже в ближайшие дни, и в нем скорее всего будет содержаться важная уступка России, крайне неприятная для Киева, и чтобы понять это не надо обладать аналитическими способностями, заключил Погребинский.

Напомним ранее, агентство Bloomberg сообщило, ссылаясь на слова официального представителя Евросоюза, что ответ Вашингтона будет содержать в себе «области, в которых союзники смогут разрешить обеспокоенности РФ».