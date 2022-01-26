Жительница Петербурга получила травмы на ступеньках участка полиции

Жительница Санкт-Петербурга получила тяжелые травмы, поскользнувшись на ступеньках в ходе визита в отдел полиции.

Председатель ТСЖ «Рашетова 14» Светлана Бачковская рассказала, что пришла утром в отдел полиции № 36 на Есенина, 2. Женщина является свидетелем по одному из дел.

После общения со следователем, оказавшись на крыльце, она стала спускаться по ступенькам. Женщина рассказала, что они были мокрые, а лежавшие на них коврики — покрыты льдом. Спустя мгновение она поскользнулась и потеряла сознание.

«Когда я пришла в себя, не могла понять, где я. Рядом стояли двое полицейских. Они мне помощь не предложили. Я их попросила отвезти меня домой и уже у себя вызвала скорую2, — рассказала Бачковская.

Скорая доставила женщину в больницу, где у нее диагностировали перелом позвонка, сотрясение мозга и шейную травму. Женщина намерена обратиться с заявлением в ГУ МВД по региону.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-бальных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и губернатор Петербурга Александр Беглов обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.