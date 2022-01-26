Россия отказалась восстанавливать дипмиссию при НАТО из-за условий Альянса

Россия не будет восстанавливать свою дипломатическую миссию при Североатлантическом альянсе.

Москву не устраивают условия, на которых НАТО предлагает возобновить работу дипмиссию. В Совфеде считают, что возобновление работы постпредства несвоевременно и необходимо достичь прогресса в переговорах по гарантиям безопасности. Об этом сообщают «Известия».

«Мы сожалеем, что Россия закрыла дипмиссию при НАТО и офис НАТО в Москве. Мы четко сказали, что хотели бы восстановить и российскую миссию при НАТО, и офис НАТО в Москве, потому что мы верим в диалог. Нам нужен существенный диалог», — заявил Йенс Столтенберг.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что сейчас невозможно возобновить российскую дипмиссию при НАТО. Сейчас представителям решать больше нечего.