Госдеп: Вашингтон поделился с Киевом содержанием ответа Москве по гарантиям безопасности

Соединенные Штаты проинформировали Украину о содержании ответа России касательно гарантий безопасности. Об этом рассказал представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Он подчеркнул, что Вашингтон учел мнение Киева относительно предложенных Москвой мер по вопросам безопасности. Он также добавил, что США пока не передали свой ответ России, однако, по словам Прайса, он «не удивит Москву». Об этом представитель Госдепа сообщил во время брифинга, трансляция которого велась в Twitter

«Мы не только проинформировали их​​​, но и специально запрашивали их мнения и включили его в документ. Так что сюрпризов там не будет», — рассказал Прайс.

Ранее Вашингтон отказался публиковать письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Как объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подобные документы являются частью переговоров и их обычно не обнародуют.