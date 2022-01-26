Пресс-секретарь делегации ЛНР: Киев не заинтересован в деэскалации конфликта в Донбассе

Украина не заинтересована в реальной деэскалации обстановки около линии соприкосновения в Донбассе. Соответствующей информацией поделилась пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики Мария Ковшарь.

Переговоры гуманитарной, политической, экономической и подгруппы по безопасности контактной группы по Донбассу состоялись во вторник, 25 января. В среду, 26 января пройдет видеоконференция контактной группы.

Ковшарь сообщила, что в течение четырех часов сторона Украины снова показывала, что не заинтересована в реальной деэскалации у линии разграничения и не собирается устранять ключевые разногласия по координационному механизму по примирению в Донбассе. По ее словам, киевский представитель в подгруппе по безопасности Александр Полищук «уже рутинно» показывал «титанические усилия» по «имитации стремления» Киева к миру.