МИД Украины указал на неприемлемость заявлений Милановича о членстве Киева в НАТО

Украинский МИД назвал неуместным высказывание президента республики Зорана Милановича о том, что Загреб отзовет своих солдат из сил НАТО в Восточной Европе при конфликте между Москвой и Киевом. Об этом сообщается на сайте министерства.

На этом фоне МИД Украины вызвал посла Хорватии Аницу Джамич. В дипломатическом ведомстве заявили о «категорической неприемлемости сегодняшних заявлений президента Хорватии»., которые разнятся с официальной позицией республики и вредят отношениям.

«Выражено глубокое разочарование высказываниями президента Хорватии о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи нашему государству на фоне российской агрессии», — написано в сообщении.

Кроме того, в МИД утверждают, что высказывания Милановича о событиях на Украине в 2014 году «оскорбляют память украинцев и иностранцев, отдавших жизнь ради европейского будущего Украины».

«Хорватский президент продемонстрировал свое пренебрежительное отношение и неблагодарность за помощь, которую Украина и украинцы оказывали Хорватии во время ее борьбы за независимость, а также в борьбе с разрушительными пожарами в прошлом. Но мы уверены, что эта неблагодарность является его личной чертой и не распространяется на хорватский народ, с которым нас объединяет дружба и взаимное уважение», — добавили в министерстве.