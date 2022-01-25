Агентство Bloomberg: Байден допустил введение санкций против Путина

Американский лидер Джо Байден не исключил введение санкционных мер в отношении главы российского государства Владимира Путина, если якобы произойдет вторжение на Украину. Соответствующей информацией поделилось агентство Bloomberg.

Американский президент утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, видит ли он возможным введение санкционных пакетов в отношении российского лидера.

Недавно лидеры США, Евросоюза и Великобритании обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против Москвы, если случится обострение конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае вторжения необходимо предпринять карательный ответ, включая введение серьезных санкционных мер.