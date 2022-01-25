Жители Буркина-Фасо выходят на улицы столицы с российскими флагами

Российские флаги стали символом изменений, происходящих в Буркина-Фасо. Жители столицы, города Уагадугу, активно украшают триколором фасады общественных зданий, помещения и свой транспорт — на улицах можно наблюдать мотоциклистов, за спинами которых развеваются бело-сине-красные знамена.

Российский флаг стал в Западной Африке символом освобождения от неоколониальной зависимости: население в Мали и Буркина-Фасо давно устало от того, что их странами управляют слабые лидеры, ставленники Франции, которые помогают бывшим метрополиям «осваивать» ресурсы небогатых африканских государств.

Россия воспринимается иначе — как шанс начать новую жизнь. Поэтому на встрече организации «Коалиция африканских патриотов» (COPA-BF) столы были украшены флагами Мали, Буркина-Фасо и России. А ранее большой портрет Владимира Путина появился на митинге в поддержку правительства Ассими Гоита в Мали — молодого офицера, свергнувшего бывшего буркинийского президента Рока Марка Кристиана Каборе.

Республика стала третьим государством после Мали и Гвинеи, в котором молодые военные взяли власть в свои руки, стремясь наладить обстановку в стране и вытащить свой народ из неоколониальной зависимости. Новый феномен «молодых полковников» в Африке отметил петербургский бизнесмен Евгений Пригожин: по его мнению, страны континента давно стремятся освободиться от навязанной Западом «заботы»; полковник Ассими Гоита в Мали, который открыто бросил вызов Франции, воспринимается как «африканский Че Гевара», считает он.

Политические изменения в ЦАР, Мали, Гвинее, а теперь в Буркина-Фасо, встречают жесткую реакцию со стороны Запада. Особенно жесткую реакцию вызвали сообщения о том, что в Мали присутствуют сотрудники «ЧВК Вагнера». В ответ Франция и ряд других стран объявили о выводе своих военных контингентов, Евросоюз готов вывести свою миротворческую миссию, а страны африканского блока ЭКОВАС вынудили ввести экономические санкции против страны, которая и без того находится в тяжелом положении.

Однако Мали не бросила Москва: в ходе сессии Генассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что российская сторона готова оказывать помощь Бамако в борьбе с терроризмом — это соответствует интересам России, которая готова бороться с террористами в любой точке мира. Такая позиция не осталась незамеченной как в Буркина-Фасо, так и в других странах Черного континента. Население там надеется на помощь Кремля в борьбе с радикалами, и потому вывешивает российские флаги рядом с государственными символами своей страны.