Молдавские политики встали в очередь, чтобы обвинить Россию во всех смертных грехах. Об этом сообщил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

Президент Молдавии Санду недавно заявила, что Россия в 1992 году направила «своих людей» в Приднестровье. По его словам, это было сделано для того, чтобы якобы помешать Молдавии обрести независимость.

Красносельский в эфире телеканала «Первый Приднестровский» отметил, что у него сложилось впечатление, что сейчас определенная часть политиков выстроилась в очередь, чтобы как-то в и в чем-то обвинить Россию.

«В эту очередь встали и молдавские политики, которые пытаются войну на Днестре, начало 90-х представить как агрессию Российской Федерации», — заявил он.

Президент ПМР отметил, что подобная политика по отношению к России является нацизмом. Он напомнил, что за применение вооруженных сил против мирного населения в Молдавии в 1992 году никто не ответил, хотя все отлично понимают, кто отдавал приказ.

«Их нужно привлечь к ответственности, осудить их за военные преступления против мирного населения. Но легче же рассказать о российской агрессии, это же так удобно в нынешнее время», — подчеркнул Красносельский.

Глава ПМР указал, что российские миротворцы являются гарантом мира и стабильности. По его словам, жители Молдавии, как и жители Приднестровья, должны быть им благодарны.