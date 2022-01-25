Шольц напомнил о стратегии ФРГ не продавать летальное оружие в кризисные регионы

Правительство Германии не поставляет летальное оружие в кризисные регионы. Об этом напомнил канцлер ФРГ Олаф Шольц на конференции в Берлине.

ФРГ продолжает поддерживать Украину в экономическом плане и выступает за то, чтобы страна осталась страной-транзитером газа после 2024 года, подчеркнул Шольц.

Власти Германии не в первый раз говорят о том, что не собираются поставлять оружие Украине. Ранее подобные заявления делали и Шольц, и глава немецкого МИД Анналена Бербок.

Страны Запада и Украина в последнее время заявляют о якобы имеющихся у России планах на «вторжение» на Украину. В Кремле подчеркивали, что эти обвинения безосновательны, Москва не собирается нападать на кого-либо.