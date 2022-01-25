Родителям липецких детей предложили оценить работу школ

Администрация Липецка пригласила семьи учащихся принять участие в опросе «Отношение родителей к работе школы».

Родителям предлагается ответить на девять вопросов, касающихся состояния образовательного процесса в липецких школах. Среди параметров, которые можно оценить, фигурируют качество образовательных услуг, питания, технического оснащения и эффективность воспитательной работы, сообщают «Питерские заметки».

Также властям Липецка интересно мнение родителей о психологическом комфорте их детей во время образовательного процесса. Ответить на вопросы можно до 27 февраля на электронной платформе обратной связи с гражданами «Общественное голосование».