Полезные вещества в составе брокколи могут бороться с раковыми клетками

Исследователи из Университета Хиросимы в Японии обнаружили вещества в составе брокколи, которые оказались полезны для пациентов с онкологическими болезнями.

Специалисты провели эксперимент, в ходе которого им удалось спровоцировать контролируемую гибель злокачественных клеток у дрожжей. Молекулы, которые перерабатываются в соединении DIM, уничтожают опухоли. Именно эти вещества содержатся в брокколи.

«Мы обнаружили, что химическое соединение DIM вызывает новую биологическую активность, которая повреждает ядерные мембраны в делящихся дрожжах», — сообщил доцент Хиросимского исследовательского центра здорового старения при Высшей школе комплексных наук о жизни Университета Хиросимы Масару Уэно.

Эксперты также обнаружили полезные молекулы в капусте и некоторых других продуктах. Полный текст исследования опубликован в журнале PLOS One.

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