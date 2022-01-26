Пушков предсказал «жесткий торг» со стороны США по вопросам гарантий безопасности

Соединенные Штаты Америки не собираются идти на компромисс с Россией по предложенным Москвой гарантиям безопасности, и будут «жестко торговаться».

Уверенность в этом в своем Telegram-канале высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, рассуждая о том, что будет содержаться в письменном ответе Вашингтона, который ожидается до конца текущей недели.

Госдепартамент США, отмети Пушков, уже заявил, что не готов пойти навстречу России в вопросе предоставления ей гарантий безопасности, и в первую очередь не готов отказаться от политики «открытых дверей» в НАТО. Поэтому основной посыл письменного ответа Вашингтона уже понятен.

По мнению сенатора, Вашингтон предпримет попытку диктовать Москве свои условия, выдвигая к ней все новые требования.

«Как мы и предполагали, США попробуют перейти к жесткому торгу, когда любой их шаг будет обусловлен новыми требованиями к России. То есть уже состоявшееся приближение НАТО к нашим границам — этого США мало, — напомнил Пушков. — Они попытаются навязать нам переговоры об условиях возможного следующего раунда расширения».

И при этом Вашингтон ни на день не забудет и не остановит процесс военного освоения украинской территории и акватории Черного моря, добавил Пушков.

Федеральное агентство новостей /

По мнению сенатора, США будут продолжать использовать Украину для давления на Россию. Но, несмотря на браваду и пафос украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, американцы не собираются советоваться с Киевом по стратегическим вопросам.

«Какие уступки за ее счет? При чем это здесь? Речь идет об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО, с другой. Украина тут фигурирует лишь как поле столкновения — интересов экспансии США и НАТО, и интересов безопасности России. Так что пусть ее глава МИД не слишком надувается», — подчеркнул Пушков.

Ведущие державы ведут острую борьбу вокруг действующего и будущего миропорядка. И сосредоточены именно на этих вопросах, а вовсе не на капризах и «хотелках» Киева, заключил Пушков.