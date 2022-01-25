Эвелина Бледанс рассказала, как Леонид Куравлев попал в дом престарелых

Актриса Эвелина Бледанс прокомментировала слухи о том, что дети народного артиста РСФСР Леонида Куравлева отправили его в дом престарелых.

В Сети начали активно обсуждать жизнь Куравлева, после того как он попал в больницу в Коммунарке из пансионата. Артист был госпитализирован с жалобами на высокую температуру и проблемы с дыханием. Врачи обнаружили у актера воспаление легких.

В СМИ появилась информация, что дети народного артиста отправили его жить в дом престарелых. Бледанс заявила, что это решение было вынужденным, так как дома ему не могли обеспечить должный уход.

«Никто его не сдавал», — приводит слова актрисы издание «Дни.ру».

Бледанс сообщила, что решение о переезде на некоторое время в пансионат Куравлев принимал лично. Актриса добавила, что после выписки из больницы звезда «Афони» вернется домой.