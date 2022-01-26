Возродить «нормандский формат». Чего ждать от переговоров Макрона с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон, кажется, всерьез вознамерился сдвинуть «нормандский формат» с мертвой точки. На днях хозяин Елисейского дворца анонсировал сразу два телефонных разговора, призванных отыскать «путь деэскалации» кризиса на Украине, — с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Президент Республики по-прежнему полон решимости использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности в Европе, а также для проявления солидарности и готовности поддержать государства Евросоюза, беспокоящихся о своей безопасности», — говорилось в заявлении администрации Макрона.

Встать у руля дипломатии французский лидер решился сразу после переговоров с коллегами из США, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО. Участники видеоконференции обсуждали возросшую напряженность у границ Украины и выразили «серьезную озабоченность» по поводу «массовых перемещений российских войск».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Не менее глубоко обеспокоен и сам Макрон, заявивший о необходимости вести «коллективную работу» в этом направлении для скорейшей стабилизации обстановки. В то же время союзники Франции должны выразить «твердые предупреждения» в отношении России, а для этого требуется постоянная координация между европейскими партнерами и США.

Вместе с тем хозяин Елисейского дворца призвал к расширенному диалогу с Москвой. По его мнению, ЕС должен полноправно участвовать в подготовке ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

Как отмечают эксперты, усилия Макрона по урегулированию конфликта на Украине мирным способом похвальны. Не исключено, что на грядущих переговорах Париж и Москва даже смогут договориться о каких-то мерах доверия по стратегической стабильности.

С другой стороны, если французский лидер лично и стремится к диалогу, сама республика крепко связана по рукам и ногам своим присутствием в НАТО, союзом с США и обязательствами перед странами Европы.

ru.wikipedia.org / ZeroTwoZero

Ждать ли прорыва?

О том, что Путин откликнулся на просьбу Макрона провести телефонный разговор, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, беседа двух лидеров состоится до конца этой недели, но точно не позднее этого срока. Кроме того, президент Франции намерен созвониться с Владимиром Зеленским.

Впрочем, судить о возможности проведения полноценного саммита в «нормандском формате», который последний раз состоялся в конце 2019 года в Париже, Песков не взялся. Он напомнил, что 26 января в столице Франции пройдет встреча политсоветников, а потому стоит дождаться ее результатов.

Россию и Украину на этом мероприятии представят замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак и глава офиса украинского президента Андрей Ермак, от Германии будет присутствовать внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, а от Франции — дипломатический советник главы государства Эммануэль Бонн.

«Они сами расскажут о перспективах продолжения контактов на различных уровнях», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В любом случае диалог России и Франции по вопросу деэскалации геополитического кризиса на Украине выглядит очень перспективно, полагает руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин. По мнению эксперта, в ходе грядущего телефонного разговора Путин и Макрон найдут общий фундамент и смогут наращивать конструктивное взаимодействие между странами.

«Очевидно, что речь идет о попытке сдвинуть с места “нормандский формат”. Позитивно, что Франция не следует прямолинейно в фарватере жесткой политики США, которые уже готовятся к войне и нагнетают психоз, а занимает свою позицию. Нам нужно пробить брешь в едином европейском строю, потому что на всех переговорах Россия одна против, условно, 30 государств НАТО и ЕС», — обратил внимание собеседник «Политики Сегодня».

Как бы то ни было, первые «символичные» подвижки в этом направлении уже есть, отметил Топорнин. В частности, накануне Зеленский отозвал из Верховной рады законопроект, в котором Россия утверждалась «страной-агрессором» в конфликте в Донбассе, а Германия не так давно отказала Киеву в поставке вооружений на Украину.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

«Это говорит о том, что Макрон последовательно пытается урегулировать конфликт мирным способом и вдохнуть жизнь в “нормандский формат”. Надеюсь, что и эта беседа будет конструктивной и содержательной. А может быть Россия и Франция договорятся о чем-то большем, например, о мерах доверия по стратегической безопасности. Европейцам сейчас нужна стабильность, уверенность в завтрашнем дне, тем более у Макрона выборы в апреле 2022-го», — резюмировал политолог.

Иную точку зрения представил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, в нынешней накаленной обстановке у президента Франции, несмотря на возможное желание, «нет свободы рук» для продуктивного диалога с Россией по гарантиям безопасности — республика находится в «жесткой зависимости» от западного альянса.

«Франция повязана по рукам и ногам своим присутствием в НАТО, союзом с США и обязательствами перед странами-членами ЕС. Поэтому ждать от Макрона прорыва в духе де Голля в разгар "холодной войны", когда в 1966 году его визит в Москву положил начало "разрядке" (detente) между Западом и СССР, никак не приходится. Единственное, что теоретически мог бы сделать президент Франции, это выступить в качестве носителя здравого смысла в условиях общей истерики на Западе и "смерти мозга НАТО"», — написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее член Национальной ассамблеи Франции Мишель Ларив поднял вопрос о выходе страны из НАТО, направив соответствующее обращение главе французского МИД Жан-Иву Ле Дриану. По мнению политика, Альянс следует приоритетам, установленным США, однако Париж не разделяет их.