Жириновский предложил заменить должность президента императором в России

Необходимо упразднить пост президента в России, а вместо него ввести понятие император, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В настоящий момент главой государства является Владимир Путин. Жириновский выступил на пленарном заседании с инициативой, отменяющей должность президента.

«Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живем? Или во Франции?» — поинтересовался политик.

Государству необходимо вернуться к институту самодержавия. Также стоит восстановить пост царя или императора, добавил Владимир Жириновский.

Ранее депутат предложил российским женщинам рожать, как «свиноматкам». Он также поделился опасениями насчет наличия собачьей мафии в России, сообщает телеканал «360».