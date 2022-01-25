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Полицейские охраняют дом Душана Влаховича на фоне угроз фанатов «Фиорентины»

Спорт
Полицейские охраняют дом Душана Влаховича на фоне угроз фанатов «Фиорентины»

Дом ведущего форварда итальянской «Фиорентины» Душана Влаховича взяли под охрану из-за угроз фанатов.

Правоохранители стали патрулировать улицы у дома 21-летнего нападающего Душана Влаховича. Об этом информирует La Repubblica. После того, как стало известно о скором переходе сербского игрока в туринский «Ювентус», фанаты «Фиорентины» провели акцию протеста и вывесили баннеры оскорбительного содержания. Более того, Влаховичу стали угрожать расправой в социальных сетях.

Сербский игрок выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей в 21 матче Серии А. Контракт нападающего с «фиалками» истекает в июне 2023 года.

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