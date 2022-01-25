Полицейские охраняют дом Душана Влаховича на фоне угроз фанатов «Фиорентины»

Дом ведущего форварда итальянской «Фиорентины» Душана Влаховича взяли под охрану из-за угроз фанатов.

Правоохранители стали патрулировать улицы у дома 21-летнего нападающего Душана Влаховича. Об этом информирует La Repubblica. После того, как стало известно о скором переходе сербского игрока в туринский «Ювентус», фанаты «Фиорентины» провели акцию протеста и вывесили баннеры оскорбительного содержания. Более того, Влаховичу стали угрожать расправой в социальных сетях.

Сербский игрок выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей в 21 матче Серии А. Контракт нападающего с «фиалками» истекает в июне 2023 года.