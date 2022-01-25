Погребинский о планах Лондона на Украину: британцы в буквальном смысле нарываются

Великобритания одновременно «дразнит русского медведя» и пытается его сдержать, так как справедливо опасается ответных действий Москвы.
Такое мнение в комментарии информагентству «Журналистская правда» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о якобы имеющихся у России планах по смену власти на Украине.
По словам Трасс, Москва якобы собирается организовать в Киеве государственный переворот и поставить во главе страны бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, занимающего «пророссийскую позицию».
Комментируя заявление главы британского внешнеполитического ведомства, Михаил Погребинский отметил, что МИД Великобритании состоит из «кретинов», стремящихся любыми способами продолжать давить на Россию, и значит заинтересованных в том, чтобы эскалация конфликта на Украине продолжалась как можно дольше.
«Лондон пытается играть с Москвой: одновременно и дразнить «медведя», и сдерживать (так как опасается его). Британцы в буквальном смысле нарываются», — подчеркнул Погребинский.
В заключение политолог указал на нелепость утверждения британских политиков о том, что Евгений Мураев якобы является «пророссийским лидером». Ведь рейтинг бывшего депутата Рады среди других украинских политиков не превышает 5%, а значит у него нет никаких шансов возглавить руководство Украины, объяснил Погребинский. Но британская сторона, по его словам, не обращает внимания на такие мелочи и продолжает распространять фейки.