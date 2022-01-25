Погребинский о планах Лондона на Украину: британцы в буквальном смысле нарываются

Великобритания одновременно «дразнит русского медведя» и пытается его сдержать, так как справедливо опасается ответных действий Москвы.

Такое мнение в комментарии информагентству «Журналистская правда» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о якобы имеющихся у России планах по смену власти на Украине.

По словам Трасс, Москва якобы собирается организовать в Киеве государственный переворот и поставить во главе страны бывшего депутата Верховной рады Евгения Мураева, занимающего «пророссийскую позицию».

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Комментируя заявление главы британского внешнеполитического ведомства, Михаил Погребинский отметил, что МИД Великобритании состоит из «кретинов», стремящихся любыми способами продолжать давить на Россию, и значит заинтересованных в том, чтобы эскалация конфликта на Украине продолжалась как можно дольше.

«Лондон пытается играть с Москвой: одновременно и дразнить «медведя», и сдерживать (так как опасается его). Британцы в буквальном смысле нарываются», — подчеркнул Погребинский.

В заключение политолог указал на нелепость утверждения британских политиков о том, что Евгений Мураев якобы является «пророссийским лидером». Ведь рейтинг бывшего депутата Рады среди других украинских политиков не превышает 5%, а значит у него нет никаких шансов возглавить руководство Украины, объяснил Погребинский. Но британская сторона, по его словам, не обращает внимания на такие мелочи и продолжает распространять фейки.