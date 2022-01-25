Сосновский предупредил об угрозе переворота в Германии в случае конфликта с Россией

Большая часть жителей Германии, в отличие от ряда представителей властей ФРГ считает, что Берлин не должен поставлять Украине оружие, а также выступает против конфронтации с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал живущий в Германии российский политолог Александр Сосновский.

В качестве примера разногласий между народом и представителями власти в Германии Сосновский рассказал о председателе немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрихе Мерце, который на своей странице в сети микроблогов Twitter заявил, что Берлин не должен препятствовать поставкам оружия Украине.

«Германия не должна блокировать поддержку Украины оборонительным оружием — уже из-за ответственности перед нашей историей, а также для обеспечения политического мирного порядка в Европе», — считает Мерц.

Таким образом становится очевидна двойственная позиция немцев в украинском вопросе, объяснил Сосновский, так как Мерц высказал точку зрения, противоречащую позиции федерального канцлера Германии Олафа Шольца.

Global Look Press / Clemens Bilan / Pool

«Канцлер понимает, что, если вдруг Германию затянут в войну, начнется вой и ужас. Сегодняшние политики не представляют того, сколько людей выйдет на улицы, начнется переворот», — уверен политолог.

Согласно результатам многочисленных опросов общественного мнения, большая часть жителей Германии выступает против того, чтобы Берлин пошел на конфронтацию с Москвой, и против усиления военного давления на Украину.

Если кто-то попытается использовать немецкие вооружения или даже немецкую армию для участия в военных действиях на Украине, это станет переходом всех возможных границ, подчеркивает Сосновский. Так как в Германии очень многие понимают, что новая страшная война приведет к полному разрушению существующего миропорядка.