Евгения Медведева объяснила решение стать послом ОКР на пекинской Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решила стать послом Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Пекине.

Именитая российская фигуристка Евгения Медведева сегодня получила олимпийскую форму, в которой отправится на Игры 2022 года. В разговоре с журналистами РИА Новости двукратная чемпионка мира рассказала, почему решила стать послом ОКР на турнире.

«Над предложением практически не раздумывала. Олимпиада — главное событие в жизни спортсмена, даже не выступающего на Олимпийских играх, и если есть возможность хоть как-то поучаствовать и помочь, это здорово», — отметила фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Игры в Пекине стартуют 4 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.