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Евгения Медведева объяснила решение стать послом ОКР на пекинской Олимпиаде

Спорт
Евгения Медведева объяснила решение стать послом ОКР на пекинской Олимпиаде

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решила стать послом Олимпийского комитета России (ОКР) на Играх в Пекине.

Именитая российская фигуристка Евгения Медведева сегодня получила олимпийскую форму, в которой отправится на Игры 2022 года. В разговоре с журналистами РИА Новости двукратная чемпионка мира рассказала, почему решила стать послом ОКР на турнире.

«Над предложением практически не раздумывала. Олимпиада — главное событие в жизни спортсмена, даже не выступающего на Олимпийских играх, и если есть возможность хоть как-то поучаствовать и помочь, это здорово», — отметила фигуристка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане. Игры в Пекине стартуют 4 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР.

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