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Врач Тахчиди назвал помутнение хрусталика главным симптомом катаракты

Общество
Врач Тахчиди назвал помутнение хрусталика главным симптомом катаракты

Симптомами развития катаракты могут быть помутнение хрусталика и ухудшение зрения, в особенности у людей в возрасте. Такое заявление сделал директор НИЦ офтальмологии Христо Тахчиди.

Офтальмолог поделился, что катарактой страдают не только люди в возрасте от 70 лет. Она может проявиться и в 45-50 лет. О первом признаке возникновения болезни говорит ухудшение зрения, человек не может сфокусировать взгляд на объекте. Очки или линзы в данном случае не помогут лучше видеть.

«Вот когда вы идете к окулисту, и он выясняет, что никакое стекло не подходит и зрение низкое, это один из признаков того, что произошло помутнение оптической среды, в частности, хрусталика. Что в свою очередь является явным признаком катаракты», — отметил Тахчиди.

Частая смена очков в зрелом возрасте также являться сигналом катаракты. Особенно, если у окулиста не выходит подобрать нужные линзы. Причина кроется в среде внутри глаза. Христо Тахчиди подчеркнул, что эта болезнь требует оперативного вмешательства. Если недуг не вылечить, то это может привести к слепоте.

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