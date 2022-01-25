Ширвиндт назвал «собачьим бредом» слова Поргиной о его уходе из театра

Режиссер и сценарист Александр Ширвиндт опроверг слова актрисы Людмилы Поргиной о том, что он покинул пост художественного руководителя театра из-за невозможности сотрудничать с дирекцией культурного учреждения.

Александр Ширвиндт признался, что считает «собачим бредом» заявление вдовы Николая Караченцова. Личную позицию 87-летний телеведущий обозначил, беседуя с корреспондентами ФАН.

«Никакого отношения Людмила Поргина не имеет ни к театру, ни ко мне. Я ушел по собственному желанию. И никаких проблем у меня там не было. Я не знаю, откуда Поргина вообще взяла информацию о конфликтах с дирекцией. Это же бред собачий. Зачем ей все это, непонятно», — высказался он.

Ранее Поргина публично сообщила о причинах ухода Ширвиндта из Театра сатиры. По ее мнению, артист был недоволен деятельностью дирекции. Кроме этого, коллеги не могли найти общий язык.