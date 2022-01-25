Замглавы ФАС Кашеваров предложил альтернативу минимальной розничной цене на пиво

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) высказалась против введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом в ходе совещания в Совете Федерации заявил заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.

По его словам, нет уверенности, что такая мера не приведет к перераспределению спроса в сторону крепкого алкоголя. Кашеваров считает, что альтернативой МРЦ может стать реестр предприятий пивоваренной продукции, который позволит сразу определить прозрачность каналов продаж. Появится возможность изымать из розничного оборота продукцию производителей, не включенных реестр.

«Это вполне может быть действенной альтернативной мерой введению МРЦ», — уверен Кашеваров.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин ранее рассказал, почему, несмотря на весьма ощутимое снижение спроса на водку в России, крупнейшей алкогольной компании Beluga Group удалось не только увеличить экспорт продукции, но и расширить собственную дистрибуционную сеть.