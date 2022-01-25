Чешские пацифисты протестуют против поставок оружия на Украину

В нескольких городах Чехии, включая Прагу, пройдут акции протеста, вызванные тем, что чешское правительство одобрило военные поставки на Украину.

Выйти на пражские улицы планируют представители сразу нескольких пацифистских организаций, а также все те, кто разделяет их недовольство правительственным решением. Об этом изданию «EurAsia Daily» рассказала председатель молодежного комитета Компартии Чехии и Моравии Петра Прокшанова.

«Правительство Чехии приняло решение о поставках боеприпасов на Украину. Поэтому мы намерены провести демонстрацию против этих поставок оружия, а также против военной политики нашего нового правого правительства и в целом НАТО», — заявила Прокшанова.

По словам активистки, протестная акция пройдет в эту субботу перед зданием Генерального штаба армии Чехии в Праге. Организована она Чешским движением за мир — членом Всемирного совета мира при поддержке других миротворческих и патриотических организаций.