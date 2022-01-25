Белый дом заявил, что новые санкции против России превзойдут по силе ограничения 2014 года

Новые экономические ограничения в отношении России окажутся сильнее, чем санкции 2014 года, заявил представитель Белого дома.

Подразумевается, что рестрикции будут применены в случае реального обострения ситуации на Украине.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что страны коллективного Запада в последнее время активно нагнетают миф о готовящемся «вторжении» российской армии на территорию Украины. На текущий момент эта кампания перешла на стадию отзыва послов из Киева из-за якобы высокой напряженности в регионе. В частности, соответсвующий шаг был сделан Великобританией, сообщил телеканал «360».