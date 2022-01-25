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Белый дом заявил, что новые санкции против России превзойдут по силе ограничения 2014 года

Политика
Белый дом заявил, что новые санкции против России превзойдут по силе ограничения 2014 года

Новые экономические ограничения в отношении России окажутся сильнее, чем санкции 2014 года, заявил представитель Белого дома.

Подразумевается, что рестрикции будут применены в случае реального обострения ситуации на Украине.

«Когда в 2014 году мы ввели санкции, гораздо менее суровые, чем те, что мы рассматриваем сейчас, ограничения для иностранного капитала на работу в России привели к его рекордному оттоку», — говорится в заявлении.

Стоит отметить, что страны коллективного Запада в последнее время активно нагнетают миф о готовящемся «вторжении» российской армии на территорию Украины. На текущий момент эта кампания перешла на стадию отзыва послов из Киева из-за якобы высокой напряженности в регионе. В частности, соответсвующий шаг был сделан Великобританией, сообщил телеканал «360».

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