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Отоларинголог Зайцев рекомендовал лечить «Омикрон» противовирусными препаратами

Общество
Отоларинголог Зайцев рекомендовал лечить «Омикрон» противовирусными препаратами

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что симптомы штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» можно лечить противовирусными препаратами.

По словам специалиста, симптомы «Омикрона» схожи с признаками ангины или ОРВИ. Пациентам, которые обнаружили их, следует не пренебрегать здоровьем — остаться дома и использовать препараты для лечения вируса.

Новый вариант COVID-19 не в состоянии полисистемно воздействовать на организм. Кроме того, он не так сильно бьет по бронхам и легким.

«Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки», — сообщил Зайцев в беседе Lenta.ru.

Антисептики на водной основе помогут для промывания носоглотки. При заражении «Омикроном» рекомендуется принимать витамин С и пить много воды.

Омикрон-штамм коронавируса был выявлен в середине ноября 2021 года на юге Африки. Многие эксперты отмечают высокую заразность этой мутации.

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