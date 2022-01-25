Отоларинголог Зайцев рекомендовал лечить «Омикрон» противовирусными препаратами

Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что симптомы штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» можно лечить противовирусными препаратами.

По словам специалиста, симптомы «Омикрона» схожи с признаками ангины или ОРВИ. Пациентам, которые обнаружили их, следует не пренебрегать здоровьем — остаться дома и использовать препараты для лечения вируса.

Новый вариант COVID-19 не в состоянии полисистемно воздействовать на организм. Кроме того, он не так сильно бьет по бронхам и легким.

«Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки», — сообщил Зайцев в беседе Lenta.ru.

Антисептики на водной основе помогут для промывания носоглотки. При заражении «Омикроном» рекомендуется принимать витамин С и пить много воды.

Омикрон-штамм коронавируса был выявлен в середине ноября 2021 года на юге Африки. Многие эксперты отмечают высокую заразность этой мутации.